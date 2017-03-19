2017-03-19 - 11:27 م

مرآة البحرين: استدعت النيابة العامة في البحرين الأحد (19 مارس/ آذار 2017) المعارض البارز أمين عام وعد الأسبق إبراهيم شريف للتحقيق غدا الاثنين.

وليست المرة الأولى التي تستدعي فيها السلطات شريف، بسبب آرائه ومواقفه.

ويتزامن استدعاء شريف مع أولى جلسات النظر في طلب وزير العدل خالد بن علي آل خليفة بحل جمعية وعد التي اتهمها بالتشجيع على الإطاحة بالنظام بالقوة.