ملك البحرين يتلقى رسالة من أمير الكويت ويجري اتصالاً بنظيره السعودي

2017-03-20 - 12:33 م

مرآة البحرين: تلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من نظيره الكويتي صباح الأحمد الجابر الصباح، نقلها السفير الكويتي لدى البحرين، عزام مبارك الصباح.

وقالت وكالة أنباء البحرين أن الرسالة تتعلق بـ "العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين".

من جانبها قالت الوكالة أن الملك حمد بن عيسى، أجرى اتصالاً بنظيره السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، موضحة أن سبب الاتصال لتهنئته "بمناسبة عودته من جولة خارجية قام خلالها بزيارة عدد من الدول الآسيوية".