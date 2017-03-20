سفير ألمانيا يؤكد اعتقال بحريني بناء على مذكرة من الإنتربول ويوضح أنه لازال قيد التحقيق

2017-03-20 - 1:49 م

مرآة البحرين: قال سفير ألمانيا لدى البحرين ألفريد سيمز بروتس أن اعتقال الشرطة الألمانية لمواطن بحريني في برلين يوم الجمعة الماضي جاء استجابة لمذكرة صادرة من الشرطة الدولية إنتربول بناء على طلب بحريني.

وأضاف السفير في تصريح لصحيفة الأيام أنه لا يستطيع أن يؤكد أو ينفي هوية البحريني الذي تم اعتقاله في برلين وذلك حفاظًا على خصوصية هويته، مشددًا على أن المتهم لا زال قيد التحقيق لدى السلطات الألمانية المختصة.

ونفى السفير الألماني أن يكون هناك إعادة نظر بالسياسات المتعلقة بطلب اللجوء إلى ألمانيا دون أن يقلل من الإجراءات الأمنية والتدقيق الذي تضاعف بعد استغلال أعضاء في تنظيمات إرهابية طلب اللجوء السياسي للإقامة في ألمانيا واستنئناف أنشطتهم الإرهابية.

وحول ما إذا كان اعتقال هذا الشخص قد يفتح الباب أمام تورط أشخاص آخرين متواجدين في ألمانيا قال السفير من الصعب الجزم إذا كان هناك أشخاص آخرون مرتبطون بهذا الشخص أو لديهم ارتباطات بأنشطة إرهابية ومتواجدين في ألمانيا قبل الانتهاء من التحقيقات التي يتم إجراؤها، مردفاً "ما أستطيع تأكيده هو أنه لا يتم اعتقال أي شخص في ألمانيا مالم تكن هناك معلومات دقيقة ومؤكدة حول تورطه في أي أنشطة إجرامية أو إرهابية تهدد ألمانيا أو دول أخرى، لكن بالطبع تبقى الإدانة بيد القضاء".