رويترز: وفاة الفنان التشكيلي البحريني راشد العريفي عن 76 عاما

2017-03-20 - 1:58 م

مرآة البحرين (رويترز) نعت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار يوم الأحد الفنان التشكيلي راشد العريفي الذي توفي ليل السبت عن عمر ناهز 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت الشيخة مي في بيان "بصمات فنان البحرين راشد العريفي ستبقى واضحة، إبداعه الذي نشر الجمال في أماكننا سيحفظ سيرته للأجيال القادمة."

وأضافت أن "جيل الرواد من الفنانين التشكيليين بالبحرين له فضل كبير على المشهد الفني البحريني فهم مصدر إلهام لا ينضب للفنانين الشباب في البحرين وبقية الدول الشقيقة."

تعلق العريفي بالفنون منذ صغره وأقام معرضه الشخصي الأول في 1967 قبل أن يعمل مع مجموعة من زملائه على تأسيس جمعية البحرين للفن المعاصر كما أسس متحفه الخاص (متحف راشد العريفي) في 1994.

ألف بعض الكتب منها (فنون بحرينية) و(آفاق دلمونية) و(العمارة البحرينية) وجسدت معظم أعماله الفنية ولوحاته تاريخ البحرين وتراثها.

ونال العديد من الجوائز من بينها وسام الكفاءة من الدرجة الأولى عام 2007 وجائزة الدولة التقديرية والتشجيعية عام 1989 وجائزة الرواد الخليجيين لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1994 ووسام المؤرخين العرب في 1987.