» أخبار
تأجيل دعوى حل «وعد» حتى 17 أبريل المقبل
2017-03-20 - 2:35 م
مرآة البحرين: أرجأت المحكمة الإدارية الكبرى (الإثنين 20 مارس/آذار 2017) أولى جلسات حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، حتى 17 أبريل/نيسان المقبل، وذلك لإبراز المحامين للوكالة عن جمعية وعد.
وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدمت بدعوى ضد «وعد» لحلها، وذلك بعد حوالي عام من دعوى مشابهة ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات المعارضة.
وتشن السلطات حملة قاسية ضد النشطاء والمعارضين، منذ يونيو/حزيران الماضي، وهو ما لاقى انتقادات حادة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الحليف الأبرز للبحرين.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-03-20اشتباكات في محيط دوار اللؤلؤة بعد ختام عزاء الشهيد محمد سهوان
- 2017-03-20السلطات تخلي سبيل إبراهيم شريف بعد التحقيق معه حول تغريدات عن الشهيد عبدالله العجوز
- 2017-03-20نص الدعوى التي تقدمت بها العدل ضد «وعد» لحلها
- 2017-03-20رويترز: وفاة الفنان التشكيلي البحريني راشد العريفي عن 76 عاما
- 2017-03-20رويترز: الإمارات تستدعي سفيرة سويسرا بشأن بيان قدمته للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في البحرين
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus