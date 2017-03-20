الإمارات: اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور

2017-03-20 - 3:38 م

مرآة البحرين: ذكرت معلومات أن السلطات الإماراتية اعتقلت أمس الأحد (١19 مارس/ آذار 2017) الناشط الحقوقي أحمد منصور ونقلته إلى جهة مجهولة.

وكان منصور قد وقع إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان من بلدان عربية رسالة إلى القمة العربية المزمع عقدها في الأردن ة تدعو للإفراج عن سجناء الرأي والعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.