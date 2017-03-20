السلطات تخلي سبيل إبراهيم شريف بعد التحقيق معه حول تغريدات عن الشهيد عبدالله العجوز

2017-03-20 - 3:40 م

مرآة البحرين (خاص): أخلت السلطات البحرينية (الإثنين 20 مارس/آذار 2017) سبيل القيادي البارز في المعارضة، وأمين عام وعد الأسبق إبراهيم شريف، الذي اتهمته بالتحريض على كراهية النظام.

وحققت السلطات مع شريف حول تغريدات نشرها عن مقتل الشهيد عبدالله العجوز، والتي شككت في رواية السلطة حول سقوطه من على سطح أحد المنازل في النويدرات، كما حققت معه حول تغريدات أخرى نشرها في ذكرى 14 فبراير، وتغريدة انتقد فيها وزارة العدل التي تقدمت بدعوى لحل جمعية وعد.

وفيما يلي التغريدات التي حققت فيها السلطات مع إبراهيم شريف: