اشتباكات في محيط دوار اللؤلؤة بعد ختام عزاء الشهيد محمد سهوان

2017-03-20 - 5:43 م

مرآة البحرين: اشتبك متظاهرون مع قوات الحكومة الاثنين (20 مارس/ آذار 2017) بعد أن حاولوا الوصول إلى دوار اللؤلؤة مركز الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها البحرين 2011.

وتظاهر غاضبون في السنابس، غرب العاصمة المنامة، بعد ختام عزاء الشهيد محمد سهوان الذي قضى نحبه في السجن، بعد 5 سنوات من اعتقاله على خلفية اتهامات وجهت له بالانضمام لما بات يعرف بـ "خلية قطر".

وسار المتظاهرون باتجاه دوار اللؤلؤة قبل أن تعترض طريقهم قوات كبيرة احتشدت قبل انطلاق التظاهرة بساعات.

وأطلقت القوات الرصاص الإنشطاري (الخرطوش) وقنابل الغاز على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، بحسب شهود عيان.

واعتقل سهوان في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وظل يعاني الإهمال الطبي في السجن رغم استقرار 80 شظية في جسمه، أغلبها في منطقة الرأس، نتيجة إصابته بالرصاص الانشطاري خلال تظاهرات في السنابس أبريل 2011.