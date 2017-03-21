البحرين: إخلاء سبيل ناشطة حقوقية عائدة من جنيف ومصادرة جواز سفرها

2017-03-21 - 3:34 م

مرآة البحرين: أخلت السلطات الأمنية البحرينية سبيل الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ، بعد احتجازها لساعات في مطار البحرين الدولي، إثر عودة الأخيرة من جنيف، حيث شاركت ضمن وفد أهلي بحريني، في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال نشطاء أن السلطات التي احتجزت الصايغ لساعات، أخلت سبيلها، لكنها صادرت جواز سفرها، وهو ما يعني عدم قدرة الأخيرة على مغادرة البلاد في أي وقت قريب.

وتشن السلطات البحرينية، حملة قاسية ضد النشطاء الحقوقيين والمعارضين ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما لاقى انتقادات شديدة من المفوض السامي للأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد، قبل أيام.