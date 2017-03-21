مرسوم ملكي بتعيين 3 سفراء جدد في ديوان الخارجية أحدهم نجل وزير الداخلية

2017-03-21 - 3:45 م

مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً ملكياً عين بموجبه 3 سفراء جدد في ديوان وزارة الخارجية.

واثنين من السفراء الجدد، ذات خلفيات عسكرية، أحدهم يعمل في قوة دفاع البحرين (اللواء أحمد الرويعي)، والآخر في وزارة الداخلية (عبدالله بن راشد آل خليفة)، وهو نجل وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة.

ونص المرسوم الملكي رقم 20 لعام 2017 على التالي:

المادة الأولى :-

يُعين الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي في الديوان العام لوزارة الخارجية بدرجة سفير.

المادة الثانية:-

يُندب عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة - من وزارة الداخلية - إلى الديوان العام لوزارة الخارجية، ويُعين بدرجة سفير.

المادة الثالثة:-

يُندب اللواء أحمد يوسف الرويعي - من قوة دفاع البحرين - إلى الديوان العام لوزارة الخارجية، ويُعين بدرجة سفير.

المادة الرابعة:-

على القائد العام لقوة دفاع البحرين ووزير الداخلية ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.