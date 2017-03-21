القضاء العسكري: السجن المؤبد لقاتل إيمان صالحي

2017-03-21 - 3:52 م

مرآة البحرين: أصدرت المحكمة العسكرية الكبرى (الثلثاء 21 مارس/آذار 2017) حكماً بالسجن المؤبد على قاتل إيمان صالحي، وفق ما أعلن رئيس القضاء العسكري يوسف فليل.

وفي تصريح نشرته وكالة أنباء البحرين، قال فليفل بأن "المحكمة العسكرية الكبرى بقوة دفاع البحرين أصدرت حكمها في قضية مقتل فتاة بحرينية في منطقة الرفاع على شارع (نون) بتاريخ 23 / 12 / 2016، حيث قررت المحكمة إدانة المتهم عن جريمة القتل العمد، وجريمة حيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص، وفي العقوبة قضت المحكمة بالسجن المؤبد مع مصادرة السلاح والذخيرة".

وأضاف فليفل أن المحاكمة تمت "بحضور أهالي المتهم والمجني عليها وجانب كبير من الحضور من المدنيين"، مؤكداً على "حق المحكوم عليه والنيابة العسكرية في الطعن في الحكم لدى محكمة الاستئناف العسكرية العليا ومن ثم لدى محكمة التمييز العسكرية وخلال المواعيد المقررة في ذلك قانوناً".

وكان نشطاء أفادوا بأن قاتل صالحي، هو أحد أبناء الأسرة الحاكمة، فيما رفضت الجهات الرسمية الكشف عن هوية القاتل، الذي أردى صالحي قتيلة، باستخدام سلاح كان يملكه.