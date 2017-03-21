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المشير يلتقي القنصل السويسري بعد أيام من توتر العلاقات بين البلدين إثر انتقادات سويسرية لملف حقوق الإنسان
قائد الجيش مستقبلاً القنصل السويسري (بنا - 21 مارس 2017)
2017-03-21 - 3:55 م
مرآة البحرين: قالت وكالة أنباء البحرين، أن قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة، التقى في مكتبه صباح اليوم الثلثاء 21 مارس/آذار 2017، القنصل السويسري لدى البحرين همبرت فنسنت بويمي، وذلك بعد أيام من توتر العلاقات بين البلدين بسبب انتقادات سويسرا لملف البحرين الخاص بحقوق الإنسان.
وقالت الوكالة أن المشير رحب بالقنصل السويسري وأشاد "بعلاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين والإتحاد السويسري".
وكانت الخارجية البحرينية طالبت سويسرا بالتوقف عن إصدار البيانات المنتقدة لملفها الحقوقي، فيما استدعت الإمارات سفيرة سويسرا في أبوظبي، احتجاجاً على البيان السويسري الذي تلاه سفير سويسرا بمجلس حقوق الإنسان، والذي انتقد القمع في البحرين.
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