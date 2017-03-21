» أخبار
مركز البحرين لحقوق الإنسان: 112 مسيرة سلمية واعتقال 62 مواطنا الأسبوع الماضي
رسم بياني نشره مركز البحرين مع تقريره الإحصائي
2017-03-21 - 4:10 م
مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه تمكن من رصد انطلاق 112 مسيرة سلمية في 40 منطقة من مناطق البحرين وذلك خلال الأسبوع الثالث لشهر مارس/آذار الجاري.
وأضاف عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أن أن 25 مسيرة تعرضت للقمع من قبل قوات تابعة للداخلية، فيما تم تسجيل إصابة 5 مواطنين بسلاح الشوزن المحرم دولياً.
ووفق مركز البحرين لحقوق الإنسان فإن السلطات اعتقلت خلال الفترة (13 - 19 مارس/آذار) 62 مواطناً بينهم 11 طفل، ضمن هجمة شرسة تشنها ضد المعارضين في البلاد.
اعتقلت السلطات 62 مواطنا بينهم 11 طفل
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-03-21ألمانيا تفرج عن طالب لجوء بحريني بعد 5 أيام من اعتقاله
- 2017-03-21أ ف ب: اتهام معارض في البحرين بـ«التحريض على كراهية النظام»
- 2017-03-21المشير يلتقي القنصل السويسري بعد أيام من توتر العلاقات بين البلدين إثر انتقادات سويسرية لملف حقوق الإنسان
- 2017-03-21القضاء العسكري: السجن المؤبد لقاتل إيمان صالحي
- 2017-03-21مرسوم ملكي بتعيين 3 سفراء جدد في ديوان الخارجية أحدهم نجل وزير الداخلية
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus