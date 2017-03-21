مركز البحرين لحقوق الإنسان: 112 مسيرة سلمية واعتقال 62 مواطنا الأسبوع الماضي

2017-03-21 - 4:10 م

مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه تمكن من رصد انطلاق 112 مسيرة سلمية في 40 منطقة من مناطق البحرين وذلك خلال الأسبوع الثالث لشهر مارس/آذار الجاري.

وأضاف عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أن أن 25 مسيرة تعرضت للقمع من قبل قوات تابعة للداخلية، فيما تم تسجيل إصابة 5 مواطنين بسلاح الشوزن المحرم دولياً.

ووفق مركز البحرين لحقوق الإنسان فإن السلطات اعتقلت خلال الفترة (13 - 19 مارس/آذار) 62 مواطناً بينهم 11 طفل، ضمن هجمة شرسة تشنها ضد المعارضين في البلاد.

اعتقلت السلطات 62 مواطنا بينهم 11 طفل