ألمانيا تفرج عن طالب لجوء بحريني بعد 5 أيام من اعتقاله

2017-03-21 - 11:15 م

مرآة البحرين: أفرجت الشرطة الألمانية الثلاثاء (21 مارس/ آذار 2017) عن بحريني كانت قد اعتقلته قبل 5 أيام في برلين بناء على مذكرة إيقاف دولية.

وكانت البحرين قد اتهمت فياض الشويخ (27 عاما) بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، قبل أن تطلب من الشرطة الدولية القبض عليه.

وقال متحدث باسم الادعاء العام في برلين الجمعة (17 مارس/ آذار 2017) إن وحدة خاصة من الشرطة ألقت القبض على طالب اللجوء بناء على مذكرة إيقاف دولية.

ولا تشتبه السلطات في ألمانيا في ارتكاب المتهم لجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا أمس، زعمت فيه أن الشويخ أحد أفراد تنظيم يضم 54 بحرينيا داخل وخارج البلاد.