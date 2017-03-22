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البحرين: إيقاف مصور وكالة الأنباء الفرنسية لدى وصوله البلاد
2017-03-22 - 12:53 ص
مرآة البحرين: أوقفت سلطات مطار البحرين في وقت مبكر الأربعاء (22 مارس/ آذار 2017) مصور وكالة الأنباء الفرنسية محمد الشيخ.
وذكرت معلومات أن الشيخ كان يقضي إجازة في الهند، وأوقفته السلطات فور وصوله البحرين.
وكانت السلطات قد أوقفت أمس الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ عند وصولها البحرين قادمة من جنيف، وحققت معها 5 ساعات متواصلة قبل أن تصادر جواز سفرها وتخلي سبيلها.
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