» أخبار
نقل مصور الوكالة الفرنسية محمد الشيخ للتحقيقات الجنائية بعد اعتقاله
2017-03-22 - 1:21 م
مرآة البحرين: قالت رابطة الصحافة البحرينية أن السلطات البحرينية، نقلت مصور الوكالة الفرنسية لمبنى التحقيقات الجنائية، بعد اعتقاله.
وكانت سلطات مطار البحرين الدولي اعتقلت الشيخ إثناء عودته من إجازة خاصة، قادماً من جمهورية الهند، حيث أجرى اتصالاً يفيد بنقله للتحقيقات الجنائية. دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول سبب اعتقاله، والتهم الموجهة إليه.
وسبق للشيخ أن اعتقل إبان أحداث 2011 المطالبة بالديمقراطية، حيث حكم عليه بالسجن، بسبب تغطيته للاحتجاجات التي عمت البلاد في فبراير/شباط ومارس/آذار تزامناً مع أحداث الربيع العربي.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-03-22البحرين: إيقاف مصور وكالة الأنباء الفرنسية لدى وصوله البلاد
- 2017-03-21ألمانيا تفرج عن طالب لجوء بحريني بعد 5 أيام من اعتقاله
- 2017-03-21أ ف ب: اتهام معارض في البحرين بـ«التحريض على كراهية النظام»
- 2017-03-21مركز البحرين لحقوق الإنسان: 112 مسيرة سلمية واعتقال 62 مواطنا الأسبوع الماضي
- 2017-03-21المشير يلتقي القنصل السويسري بعد أيام من توتر العلاقات بين البلدين إثر انتقادات سويسرية لملف حقوق الإنسان
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus