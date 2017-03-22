نقل مصور الوكالة الفرنسية محمد الشيخ للتحقيقات الجنائية بعد اعتقاله

2017-03-22 - 1:21 م

مرآة البحرين: قالت رابطة الصحافة البحرينية أن السلطات البحرينية، نقلت مصور الوكالة الفرنسية لمبنى التحقيقات الجنائية، بعد اعتقاله.

وكانت سلطات مطار البحرين الدولي اعتقلت الشيخ إثناء عودته من إجازة خاصة، قادماً من جمهورية الهند، حيث أجرى اتصالاً يفيد بنقله للتحقيقات الجنائية. دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول سبب اعتقاله، والتهم الموجهة إليه.

وسبق للشيخ أن اعتقل إبان أحداث 2011 المطالبة بالديمقراطية، حيث حكم عليه بالسجن، بسبب تغطيته للاحتجاجات التي عمت البلاد في فبراير/شباط ومارس/آذار تزامناً مع أحداث الربيع العربي.