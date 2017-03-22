وزير التجارة: السعوديون يمتلكون 5٪ من سجلات البحرين التجارية

2017-03-22 - 1:32 م

مرآة البحرين: قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن «السوق السعودي أولوية بالنسبة لنا، وزيارة ولي العهد للسعودية، تم خلالها الإعلان عن مركز المستثمر السعودي، وهذا سيسهل تأسيس شركات المستثمر السعودي، ويملك 5 في المئة من السجلات في البحرين».

واعتبر الزياني في رده على سؤال نيابي أن الرقم المذكور «متواضع جداً بحكم العلاقة مع السعودية، والمستثمر السعودي اليوم يشكل 5 في المئة من رأس المال المستثمر في بورصة البحرين، وسنسهل الإجراءات على هذا الصعيد، ليتمكن من استخدام حسابه في البورصة السعودية ليسهل استثماره في البورصة في البحرين».

وفي موضوع آخر، قال النائب نبيل البلوشي في تعقيبه على رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، على سؤاله بشأن الرسوم التي فرضتها الوزارة على القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية خلال الأعوام الخمسة الماضية «أين الدراسات التي حددت على ضوئها الرسوم، الجهات المختصة مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين، قالوا إن مملكة البحرين بشكل عام تفوق مثيلاتها في باقي دول مجلس التعاون، والمختصون حسب الدراسة ضد قرار وزارة الصناعة».

وأضاف النائب البلوشي «معالجة الظروف الاقتصادية الصعبة يجب ألا يكون عبر فرض الرسوم التي تقع على كاهل المواطن، وإنما تحريك واستثمار الأراضي التي تملكها بعض الجهات، وعليها أن تستثمر هذه الأراضي».