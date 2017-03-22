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تأجيل قضية نبيل رجب المتهم فيها بانتقاد حرب اليمن حتى 17 مايو للاستماع لضابط التحريات
2017-03-22 - 2:06 م
مراة البحرين: أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز، وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية الناشط الحقوقي البارز، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، لجلسة 17 مايو/ أيار 2017، وذلك للاستماع لضابط التحريات، في قضية إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية وإهانة وزارة الداخلية.
ويحاكم رجب في هذه القضية بناءً على اتهامه بالقيام من خلال حسابه الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، والتي تحدثت عن تعذيب المعتقلين في سجن جو إبان أحداث 10 مارس 2015، ولنشره وإعادة نشره تغريدات منتقدة للسعودية بسبب شنها للحرب على اليمن.
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