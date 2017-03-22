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انفوجرافيك- منذ العام 2010 تضخمت رواتب العاملين في وزارة الداخلية نحو 100%

انفوجرافيك- منذ العام 2010 تضخمت رواتب العاملين في وزارة الداخلية نحو 100%
انفوجرافيك- منذ العام 2010 تضخمت رواتب العاملين في وزارة الداخلية نحو 100%

2017-03-22 - 5:01 م

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