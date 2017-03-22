حملة إلكترونية لدعوة البحرين إلى الإفراج عن النّاشط خليل الحلواجي قبل جلسته غدًا

2017-03-22 - 5:52 م

مرآة البحرين (خاص): أطلقت فاطمة الحلواجي حملة على موقع إلكتروني لدعوة البحرين إلى الإفراج عن والدها الناشط خليل الحلواجي. وجاء في النص المرافق "أدعو البحرين إلى القيام بالشّيء الصّحيح: الإفراج عن الأستاذ والنّاشط المعتقل خليل الحلواجي وإعادته إلى عائلته".

ودعت الحملة إلى مشاركة هذه الرسالة على مواقع التّواصل الاجتماعي، سواء على الفايسبوك أو تويتر أو تمبلر لدعم فاطمة الحلواجي في الدّعوة إلى الإفراج عن والدها.

الجدير ذكره أن خليل الحلواجي ناشط في المجتمع المدني في البحرين، وهو أيضًا مؤسس لجمعية أمل المعارضة التي حلّها النّظام في العام 2012.

الحلواجي ما زال محتجزًا من قبل السّلطات البحرينية في سجن الحوض الجاف منذ اعتقاله التّعسفي في 3 سبتمبر/أيلول 2014، خلال حملة مداهمة لمنزله من قوات الأمن البحرينية في منتصف اللّيل، حيث تم تفتيش منزله. وقد استُهدِف على خلفية نشاطه ومطالبه الدّيمقراطية. وقد يصل الحكم عليه إلى 15 عامًا على خلفية تهم زائفة. وهو مسجون منذ عامين من دون حكم، الأمر الذي يشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدّولية لحقوق الإنسان.

ومن المقرر النّطق بالحكم ضده يوم غد في 23 مارس/آذار 2017، بعد أن تمّ تأجيله 22 مرة.