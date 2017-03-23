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الإفراج عن مصور الوكالة الفرنسية محمد الشيخ بعد يوم من اعتقاله
2017-03-23 - 12:30 م
مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية فجر اليوم (الخميس 23 مارس/آذار 2017) عن مصور وكالة الأنباء الفرنسية، محمد الشيخ، الذي اعتقلته قبل يوم، لدى عودته للبلاد من إجازة خاصة في جمهورية الهند.
وأكدت عائلة الشيخ تلقيها اتصالاً يفيد بالإفراج عنه، من قبل الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية في العدلية، وهي الجهة التي تم نقله إليها فور اعتقاله في المطار.
وكانت السلطات البحرينية رفضت تجديد رخصة عمل المصور الشيخ مع الوكالة الفرنسية في أغسطس/آب الماضي، في إجراء مع مراسلي ومصوري وكالتي أسوشيتد برس والفرنسية.
ويوم أمس أصدرت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية بياناً، طالبت فيه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ، مستنكرة اعتقاله حال عودته من الإجازة وعدم السماح لمحاميه بلقائه".
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