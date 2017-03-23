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المصاب مصطفى حمدان لم يعد يستجيب للعلاج وحالته الصحية متدهورة
2017-03-23 - 12:38 م
مرآة البحرين (خاص): قالت عائلة المصاب مصطفى حمدان، أن حالته الصحية شهدت تدهوراً مفاجئاً، حيث لم يعد يستجيب للعلاج بالشكل المطلوب.
وأوضحت أن حمدان حدث له انتفاخ في الرأس، وتغير لونه، واضطر الطاقم الطبي رفع الأكسجين له من 25 إلى 100، كي تتم السيطرة على حالته.
وقال أحد الأطباء لعائلة الشاب حمدان أنه لم يعد يستجيب للأجهزة الموضوعة عليه، بالشكل المطلوب، ما يعني أنه سيفارق الحياة في فترة قريبة.
وكان الشاب مصطفى حمدان أصيب برصاص حي في رأسه فجر الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2017، عندما هاجم مسلحون تابعون للداخلية المعتصمين عند منزل آية الله قاسم بشكل مفاجئ، وأطلقوا عليهم النار بشكل عشوائي.
ولم تعلن الداخلية عن مسؤوليتها من الهجوم، ولم تصدر توضيحاً عن ما حصل فجر ذلك اليوم.
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