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البحرين: أحكام إعدام بحق 3 نشطاء والسجن المؤبد لأربعة آخرين في قضية سياسية
2017-03-23 - 1:14 م
مرآة البحرين: أصدرت محكمة بحرينية (الخميس 23 مارس/آذار 2017) أحكاماً بإعدام 3 متهمين في قضية ذات خلفية سياسية، اتهموا فيها بتشكيل جماعة إرهابية وحيازة أسلحة وإحداث تفجيرات، بينهم تفجير أدى لمقتل شرطي في "القرية".
وقال نشطاء أن الكبرى الجنائية قضت بإعدام "ميثم عمران حسين عمران، عبدالمحسن صباح عبدالمحسن محمد، ورضا خليل جعفر إبراهيم".
كما قضت المحكمة على 4 آخرين بالمؤبد، والسجن 15 سنة لثمانية متهمين، ألزمت اثنين منهم بدفع مبلغ 1541 ديناراً، قيمة تلفيات في دورية أمنية، وقضت بسجن اثنين آخرين 10 سنوات بينهم الناشط خليل الحلواجي.
وتشكك جماعات حقوقية في التهم المنسوبة للمتهمين، حيث تعتمد على اعترافات منتزعة تحت التعذيب.
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