وزير الخارجية يشارك في اجتماع التحالف الدولي لمحاربة داعش ويلتقي مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي في واشنطن

2017-03-23 - 2:02 م

مرآة البحرين: شارك وزير الخارجية خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في اجتماع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، والذي عقد أمس الأربعاء بمقر وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية في مدينة واشنطن.

وأوضح وزير الخارجية أن هذا الاجتماع يعكس مدى الإدراك للتحدي الكبير الذي يمثله انتشار الإرهاب على فرص التنمية والرخاء في جميع دول العالم، وما يفرضه ذلك من ضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأضاف "اجتماع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي يعد فرصة لإعادة تقييم الجهود المبذولة على صعيد محاربة هذا التنظيم الإرهابي والوقوف على التقدم الذي يحققه التحالف في الحرب على الإرهاب على الجبهات المختلفة، وإعادة ترتيب الأولويات بما يتفق مع التطورات والمستجدات ويضمن سرعة القضاء على هذا التنظيم".

وشدد الوزير على التزام البحرين بدعم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» والتعاون مع كافة الجهود الإقليمية والدولية الموجهة إلى محاربة الإرهاب، وتأييد الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية، مطالبًا باستمرار التعاون والتواصل مع العراق خلال المرحلة المقبلة لضمان النجاح في هذه الحرب وإعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقية المتضررة من الإرهاب والمحررة من قبضة «داعش» وتقديم الدعم الإنساني لأبنائها.

وفي سياق متصل التقى وزير الخارجية البحرينية الأربعاء (22 مارس/آذار 2017) مع مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي هربرت مكماستر، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للولايات المتحدة.

ورحب هربرت مكماستر بزيارة وزير الخارجية، مؤكدًا حرص الولايات المتحدة الأميركية على استمرار وتطوير التعاون الوثيق مع البحرين، منوهاً بدور الأخيرة في تعزيز الاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب.

من جهة أخرى، اجتمع وزير الخارجية خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة،أمس مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني، ووزيرة خارجية استراليا جولي بيشوب، وذلك على هامش اجتماع التحالف الدولي لمكافحة داعش.