رويترز: الإفراج عن مصور سابق لدى وكالة الأنباء الفرنسية بعد احتجازه بالبحرين

2017-03-23 - 3:08 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن السلطات البحرينية أفرجت عن مصور سابق كان يعمل معها يوم الخميس بعد احتجازه لأكثر من 24 ساعة على خلفية عمله الصحفي السابق.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية ورابطة الصحافة البحرينية، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، إن محمد الشيخ وهو مصور بحريني حائز على جوائز وكان يعمل لدى وكالة الأنباء الفرنسية في المملكة الخليجية اعتقل في مطار المنامة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

ولم ترد السلطات البحرينية على طلب من رويترز للحصول على تعليق ولا على طلب توضيح آخر تقدمت به وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوردت الوكالة الفرنسية يوم الخميس أن المصور كان عائدا من عطلة في الخارج عندما اعتقل. وقالت عائلته إن السلطات أفرجت عنه من دون توجيه تهم له.

وقالت الوكالة إن السلطات لم تجدد ترخيص العمل للشيخ في أغسطس/آب الماضي مما أنهى تغطيته للبحرين بعد عمله لأكثر من أربع سنوات لصالح الوكالة.

وتقول منظمات حقوقية إن البحرين تشن حملة أمنية واسعة على المعارضين منذ احتجاجات قادتها الأغلبية الشيعية للمطالبة بدور أكبر في الحكومة.