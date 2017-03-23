2017-03-23 - 5:36 م

مرآة البحرين (خاص): هاجمت الكاتبة في أخبار الخليج لولوة آل خليفة، عبر حسابها على تويتر، مشروع تغيير التركيبة السكانية (التجنيس) الذي تقوده العائلة الحاكمة في البحرين، ووصفت تجنيس الأجانب بـ "العار".

وردا على مغردة تنتمي لليمن ذكّرتها بأن الشرطة اليمنيين هم من يدافعون عن البحرين، قالت لولوة، التي تنتمي للعائلة الحاكمة، البحرين فيها رجال تدافع عنها ولسنا بحاجة لمّنتكم أيها الغرباء المجنسون يا من كان تجنيسهم عارا... واسألوا البحرينيين إن كانوا يرحبون بكم!".

وأضافت في تغريدة أخرى "اسألوا البحرينيين أهل الزلاق والرفاع الشرقي وغيرها لماذا هجوا وإلى أين رحلوا؟ كيف تركوا مساكنهم؟ كيف ضيّقتهم عليهم وآذيتموهم؟ يا مجنسين".

ودعت آل خليفة المجنسين إلى الرحيل من البحرين قائلة "ردوا لأهل البحرين بيوتهم وسلامهم

أتركوا الأرض لأهلها سنة وشيعة (وارحلوا)!.