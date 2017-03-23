الوفاق البحرينية تدين العمل الإرهابي الذي استهدف العاصمة البريطانية

2017-03-23 - 8:05 م

مرآة البحرين: دانت الوفاق البحرينية العمل الإرهابي الذي استهدف منطقة البرلمان البريطاني، أمس الأربعاء (22 مارس/ آذار 2017) وراح ضحيته 3 أشخاص، واعتبرت الوفاق الحادث الإرهابي عمل "غير أخلاقي" يستهدف أمن واستقرار المملكة المتحدة.

نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي أعرب عن التضامن مع الشعب البريطاني والمقيمين في بريطانيا، مشدداً على رفض الإرهاب ومحاربته فكراً وعقيدةً وسلوكاً وتمويلاً ورعايةً.

ونوه الديهي إلى الحاجة الضرورية لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه لانه يشكل تحدي أساسي للتنمية والحياة والإنتاج والتعايش في مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الإرهاب هو ذاته يتمدد عرضاً وطولاً فالأيادي الآثمة التي تمارس الجرائم الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط تستهدف أوروبا ودوّل مختلفة من العالم مما يتطلب جهداً عالمياً واسعاً في القضاء على الإرهاب.

وقالت الوفاق إن الإسلام الحقيقي بريء من هذه الجرائم والأعمال الإرهابية وهو دين يدعو للسماحة والتعايش والحفاظ على الأرواح والممتلكات ومن أساسياته التعايش والتعاون بين مختلف بني البشر.