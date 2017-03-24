وفد من «النواب الفرنسي» يلتقي وزير الداخلية وأمانة التظلمات في البحرين

2017-03-24 - 12:10 م

مرآة البحرين: زار وفد من جمعية الصداقة الفرنسية البحرينية، بمجلس النواب الفرنسي البحرين، حيث التقى وزير الداخلية راشد آل خليفة، وزار أمانة التظلمات.

ووفق وكالة أنباء البحرين فإن لقاء الوفد الفرنسي بوزير الداخلية تم خلاله مناقشة "التنسيق في المجال الأمني، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".

كما اطلع الوفد البرلماني الفرنسي على جهود وزارة الداخلية من أجل حفظ الأمن والنظام العام وتأمين السلامة العامة.

وفي سياق متصل التقى الوفد الذي يتواجد في البحرين، أمين عام التظلمات نواف المعاودة، الذي قدم "شرحًا للوفد الفرنسي الزائر عن اختصاصات الأمانة العامة للتظلمات، باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة، وجاء إنشائها لتعزيز احترام حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية، كما تحدث عن آلية عمل الأمانة العامة ولاسيما طرق تواصلها مع الجمهور، وعن دورها في مجال مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، بالتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة ومنها مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين".



وفد مجلس النواب الفرنسي زار الأمانة العامة للتظلمات (بنا)