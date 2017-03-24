2017-03-24 - 12:48 م

مرآة البحرين: استشهد اليوم الجمعة (24 مارس/آذار 2017) "مصاب الدراز" الشاب مصطفى حمدان (17 عاماً) بعد حوالي شهرين من تواجده في المستشفى، إثر إصابته برصاص حي في الرأس من قبل قوات تابعة للنظام، خلال هجومها على المعتصمين عند منزل آية الله قاسم بالدراز في 26 يناير/كانون الثاني 2017.

ويوم أمس (الخميس 23 مارس/آذار 2017) أبلغ الطبيب المشرف على حالة حمدان، عائلته بأن مصطفى لم يعد يستجيب للعلاج، ما يعني مفارقته الحياة قريباً.

ولم يستطع الأطباء في مستشفى السلمانية الطبي من استخراج الرصاصة التي استقرت في رأس حمدان، الذي أصبح أشبه بـ "الميت سريرياً"، فيما تنصلت وزارة الداخلية عن إعلان مسؤوليتها من الهجوم الذي شنته على المعتصمين عند منزل قاسم، فجر الخميس.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء، عن إطلاق ميليشيات مدنية، للنار بشكل عشوائي على المعتصمين عند منزل قاسم في بلدة الدراز التي تشهد حصاراً أمنياً خانقاً منذ أشهر، حيث تمنع الداخلية أي شخص لا يقطن البلدة من دخولها.

يعتصم الآلاف عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله قاسم في الدراز منذ 20 يونيو/حزيران 2016 احتجاجاً على إسقاط جنسيته ومحاكمته، فيما تفرض السلطات حصاراً خانقاً على البلدة التي يقطنها حوالي 30 ألف مواطن، بسبب الاعتصام.