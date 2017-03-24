2017-03-24 - 12:59 م

مرآة البحرين (رويترز): قضت محكمة في البحرين بإعدام ثلاثة رجال شيعة يوم الخميس بعد إدانتهم في اتهامات تتعلق بالإرهاب والمشاركة في هجمات بقنابل في عام 2014 أسفرت عن إصابة عدد من ضباط الشرطة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان لنيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت كذلك أحكاما بالسجن لمدد تراوح بين عشر سنوات ومدى الحياة على 14 شخصا على صلة بالقضية نفسها.

جاءت الأحكام وسط تزايد التوتر في المملكة. وكثفت السلطات حملة على المعارضين شملت اعتقال نشطاء وحظر جمعية الوفاق الشيعية المعارضة واتخاذ خطوات لحل جمعية علمانية في وقت سابق هذا الشهر.

وقال البيان إن المشتبه فيهم اتهموا بتشكيل "خلية إرهابية خطيرة تقوم بصناعة العبوات المتفجرة والأسلحة المحلية الصنع ويستخدمونها ضد رجال الشرطة في أعمال إرهابية في المحافظة الشمالية."

وقال محام بحريني على علم بالقضية لرويترز إن الأحكام يمكن الطعن عليها.

وأعدمت البحرين في يناير/كانون الثاني ثلاثة رجال شيعة أدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة منهم ضابط من الإمارات في هجوم بقنبلة عام 2014. كانت هذه أول إعدامات من نوعها في أكثر من 20 عاما وأثارت احتجاجات في المملكة التي يحكمها السنة.

وتشهد البحرين اضطرابات بين الحين والآخر منذ أن شنت السلطات حملة في عام 2011 لسحق محتجين أغلبهم من الأغلبية الشيعية يطالبون بنصيب أكبر من حكم البلاد.

وفي الأسبوع الماضي أجلت محكمة النطق بالحكم في محاكمة الزعيم الروحي للشيعة في اتهامات بجمع أموال بشكل غير مشروع وغسل الأموال.