أ ف ب: سلطات البحرين تطلق سراح مصور سابق لفرانس برس

2017-03-24 - 1:01 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أطلقت السلطات البحرينية سراح المصور الفوتوغرافي محمد الشيخ الحائز على جائزة دولية وعمل سابقا لصالح وكالة فرانس برس، بعد يومين من توقيفه في مطار المنامة إثر عودته من الخارج، على ما أفاد أقاربه الخميس.

وأوقف الشيخ مساء الثلاثاء، وجرى استجوابه خلال فترة توقيفه التي استمرت لأكثر من 24 ساعة، بحسب أقاربه، عن عمله مع وكالة فرانس برس، قبل أن يطلق سراحه ليل الاربعاء الخميس ويعود إلى مقر إقامته من دون أن توجه إليه السلطات أي اتهام.

ولم تحدد السلطات أسباب توقيف المصور البحريني. وقد أعربت إدارة فرانس برس عن "القلق الشديد" على مصيره ودعت السلطات إلى الإسراع في كشف دوافع توقيفه.

في العام 2014، أحرز المصور البالغ 42 عاما جائزة بايو-كلفادوس لمراسلي الحرب لتغطيته أحداث البحرين، المملكة الخليجية الصغيرة التي شهدت احتجاجات قادتها الأغلبية الشيعية في خضم أحداث الربيع العربي بدءا من العام 2011.

وتعرضت العائلة الحاكمة التي قمعت الاحتجاجات لانتقادات في الخارج بسبب تشددها إزاء أي نوع من المعارضة، والذي تفاقم في 2016 مستهدفا خصوصا الإعلام الأجنبي. ورفضت السلطات آنذاك منح تأشيرات دخول وتجديد الرخص لعدد من المراسلين المحليين العاملين لصالح وكالات دولية.

وهذا ما حصل مع محمد الشيخ في آب/أغسطس 2016. واحتجت إدارة فرانس برس بشدة آنذاك على هذا القرار الذي أدى إلى وقف عمله في البحرين، بعد أربع سنوات من عمله مع الوكالة.