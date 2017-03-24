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تظاهرات غاضبة عقب الإعلان عن استشهاد مصطفى حمدان

2017-03-24 - 7:12 م

مرآة البحرين: شهدت البحرين الجمعة (24 مارس/ آذار 2017) تظاهرات عقب الإعلان عن استشهاد مصطفى حمدان (18 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص في رأسه بعد أن هاجمت قوات حكومية اعتصام الدراز يناير/ كانون الثاني الماضي.

ورفع المتظاهرون صور الشهيد حمدان، ورددوا شعارات مناوئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحمّلوه مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

وفتحت قوات الحكومة النار على المتظاهرين في الدراز التي شهدت تظاهرة حاشدة أكدت على الاستمرار في التواجد حول منزل الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وأصيب متظاهرون بالرصاص الإنشطاري، وتضررت مركبات المواطنين هناك.

وخرجت تظاهرة غاضبة في كرباباد مسقط رأس حمدان، طالبت بالكشف عن قتلته.

ومنذ الهجوم يناير الماضي تلتزم الحكومة الصمت بشأن الحادثة.

وشهدت عشرات المناطق تظاهرات مماثلة شددت على التمسك بمطالبهم بوضع حد لاستحواذ العائلة الحاكمة على السلطة.

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