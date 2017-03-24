الوفاق تنعى الشهيد حمدان: مقتله يؤكد انعدام الثقة في الأجهزة الحكومية

2017-03-24 - 7:38 م

مرآة البحرين: نعت الوفاق البحرينية الشهيد مصطفى حمدان الذي استشهد الجمعة (24 مارس 2017) بعد "إصابته بالرصاص الحي الغادر على يد قوة أمنية بحرينية كانت ترتدي لباس مدني مع تغطية الوجوه".

وأضافت "هاجمت القوة المذكورة منطقة الدراز فجر الخميس 26 يناير 2017 واستخدمت أسلحة متطورة في محيط منزل أكبر مرجعية شيعية في البحرين سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم وأصيب خلالها الشهيد مصطفى بالرصاص الحي في رأسه وارتقى شهيداً إلى ربه اليوم الجمعة".

وأكد نائب الأمين للوفاق البحرينية الشيخ حسين الديهي ان البحرين اليوم ترفع رأسها عزاً وافتخاراً وشرفاً بشهادة الشهيد مصطفى الذي عبر عن ارقى صور الفداء والتضحية في سبيل الدفاع عن الدين والقيم والوطن والكرامة والحب لوطنه البحرين.

وقالت الوفاق إن شهادة الشهيد البطل مصطفى حمدان تعبر بوضوح تام عن واقع الجريمة المنظمة وفوضى السلاح وغياب القانون وانعدام الثقة في كل الاجهزة سواء كانت أمنية أو مؤسسات ديكورية تسعى لتلميع السلطة لأن جميع تلك المؤسسات كانت شريكة في هذه الجريمة لأنهم علموا عن الهجوم الدموي من قبل القوة الأمنية الرسمية الملثمة بأسلحة حديثة في منطقة محاصرة بالكامل من قبل القوات الأمنية ولكنهم جميعا خرسوا عن هذا العمل الإرهابي الجبان.

وأكدت الوفاق ان ما حدث عمل إرهابي بكل معنى الكلمة فإذا كان العالم يتحدث عن الإرهاب فهذه الجريمة مكتملة الأركان من حيث الأهداف والطريقة والتفاصيل الدقيقة.

وتابع البيان "منذ منتصف يناير 2017 عادت آلة العنف والإرهاب تحصد الأرواح وتسفك الدماء وتمارس الجريمة باستخدام الأدوات الرسمية في مواجهة حراك سلمي للاغلبية من شعب البحرين المطالبة بالتحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والعدالة والكرامة".

واختتم البيان بالتأكيد على أن شعبنا البحريني مستمر في حراكه السلمي الكبير دون اكتراث بالممارسات الإرهابية الجبانة التي شاهدها كل المجتمع الدولي بالصور والفيديو ولم ينطق بكلمة واحدة.