» أخبار

وزير الخارجية يقدّر إدراج واشنطن " العناصر التي تهدد الأمن والسلم على قوائم الإرهابيين العالميين"

2017-03-24 - 11:44 م

مرآة البحرين: عبر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة عن تقديره لـ "الجهود الأمريكية في التصدي للتنظيمات الإرهابية وإدراج العناصر التي تهدد الأمن والسلم على قوائم الإرهابيين العالميين".

وكان الوزير البحريني قد التقى نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، في واشنطن اليوم الجمعة.

وتأتي تصريحات الوزير البحريني بعد أيام من إدراج واشنطن بحرينيين اثنين على قائمة الإرهاب.

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus