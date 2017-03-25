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علماء البحرين يدعون للمشاركة الواسعة في عزاء الشهيد حمدان: جريمة قتل خارج إطار القانون
2017-03-25 - 3:28 م
مرآة البحرين (خاص): دعا علماء البحرين الشعب البحريني إلى المشاركة الواسعة في مراسم تشييع وعزاء الشهيد مصطفى حمدان.
وصف البيان الذي صدر مساء اليوم 25 مارس 2017 ما تعرض له الشهيد مصطفى حمدان بأنه "جريمة قتل خارج إطار القانون، وتصاف ليجل جرائم النظام".
وقال "إن مثل هذه الشهادة النوعية المتميزة يجب أن تُقدّر بأكبر ما يكون التقدير ويُفتخر بها أجمل ما يكون الفخر. وأقل مظاهر ذلك هو في المشاركة الواسعة والاستثنائية في مراسم التشييع والتعزية لشهيد العقيدة والوطن الشهيد الفدائي مصطفى حمدان؛ والافتخار بهذا الانموذج من أبنائنا المضحين".
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