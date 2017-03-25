قلق بشأن صحة نبيل رجب ومنظمة العفو تدعو البحرين للإفراج عنه دون شروط

2017-03-25 - 4:56 م

مرآة البحرين (خاص): أعربت منظمة العفو الدّولية عن تزايد قلقها بشأن صحة النّاشط البحريني البارز نبيل رجب، المحتجز في السّجن الانفرادي منذ 9 أشهر، مع خوفها من تأثيرات ذلك على صحته.

ودعت المنظمة السّلطات البحرينية إلى الإفراج فورًا ومن دون أي شروط عن نبيل رجب حيث إنّه سجين رأي، محتجز في السّجن الانفرادي على خلفية ممارسته السّلمية لحقه في حرية التّعبير، مضيفة أنّه "بانتظار الإفراج عنه، على السّلطات إخراجه فورًا من السّجن الانفرادي وضمان كونه في ظروف إنسانية".

وحثت المنظمة السّلطات على احترام الحق في حرية التّعبير وإلغاء القوانين التي تُجَرّم الممارسة السّلمية للحق في حرية التّعبير وحرية التّجمع وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك المادة 216 من قانون العقوبات.

وكانت السّلطات البحرينية قد أجّلت جلسة محاكمته في 22 مارس/آذار إلى 17 مايو/أيار على خلفية تغريدات نشرها على موقع تويتر. ويواجه رجب تهمًا منفصلة على خليفة مقابلات تلفزيونية أجراها في العامين 2015 و2016.



