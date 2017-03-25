الآلاف يشيعون مصطفى حمدان في موكب طغت عليه مشاعر الغضب

2017-03-25 - 5:35 م

مرآة البحرين: شيّع الآلاف في كرباباد غرب العاصمة المنامة السبت (25 مارس/ آذار 2017) الشهيد مصطفى حمدان (18 عاما) تأثرا بإصابته بالرصاص في رأسه بعد أن هاجمت قوات حكومية اعتصام الدراز يناير/ كانون الثاني الماضي.

وسارت جنازته، الذي طغت عليه مشاعر الغضب، من كرباباد (مسقط رأسه) حتى حلة العبدالله الصالح حيث مرقده الأخير.

ورفع المتظاهرون صور الشهيد حمدان، ورددوا أناشيد دينية وشعارات سياسية مناوئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحمّلوه مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

واشتبك مشيعون غاضبون مع قوات الحكومة التي أحاطت بالمنطقة.

وأطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وأغرقت الأحياء السكنية.

وأصيب حمدان بالرصاص الحي في رأسه بعد أن هاجمت فرقة مدنية المعتصمين حول منزل الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.

ومنذ الهجوم يناير الماضي تلتزم الحكومة الصمت بشأن الحادثة، فيما قالت النيابة العامة إنها تحقق في إصابة حمدان.