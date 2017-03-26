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الطفل علي نعيم ذو العشرة أعوام يمثل للمحاكمة أمام محكمة بحرينية
2017-03-26 - 11:37 ص
مرآة البحرين: قالت والدة الطفل علي نعيم مرهون، إنها ستتوجه اليوم الاحد 26 مارس 2017، مع ابنها ذي العشرة أعوام المطلوب مثوله أمام المحكمة الجنائية الجنائية الصغرى وذلك بعد رفع النيابة العامة دعوى ضد علي نعيم وآخرون بناءًا لما أسند إليهم في 3 قضايا.
يذكر أن مجموعة من الأطفال قد سلموا تبليغات للحضور للمحاكمة، وذكر في التبيلغات أن القضايا المسندة لأطفال مسجل فيها عبارة "ضد المتهم علي نعيم مرهون" . وقالت أم الطفل علي نعيم "جميع الأطفال الذين تم استدعائهم لم يبلغوا الحلم بما فيهم ابني علي". وتساءلت "لا أعلم بعد تسليم إبني للمحكمة هل أرجع وهو بصحبتي أم يحتجزونه كما هو الحال مع من سبقوه".
يشار إلى أن شقيق الطفل علي نعيم مرهون، معتقل على ذمة قضايا سياسية ومحكوم بالسجن لمدة 15 عاماً.
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