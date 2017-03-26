“ المجلس الأعلى للصحة”: نظام جديد لصـرف الأدويـة من الصيدليـات الخاصـة

2017-03-26 - 11:58 ص

مرآة البحرين: عقد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب محمد بن عبدالله آل خليفة، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع أصحاب الصيدليات الموردة والموزعة للأدوية، حيث تمت مناقشة مستجدات مشروع الضمان الصحي الوطني، وخصوصاً ما يتعلق بالتكامل بين مكونات قطاع الأدوية الخاص والعام.

وأكد محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ العمل جارٍ على تفعيل نظام صرف ومراقبة الأدوية (DUR) على أن يكون مطبقاً بين جميع مقدمي الخدمات الصحية بحيث يتم صرف الأدوية من الصيدليات الخاصة بنظام الوصفة الالكترونية من خلال عدة ركائز: توزيع الادوية، مخزون الادوية، سياسات الادوية، سلامة الادوية، الوصفات الالكترونية.

وسيتم ربط النظام بجميع مقدمي الخدمات الصحية و جميع الصيدليات، مشيراً إلى العمل جارٍ على البنية التحتية للمشروع بالتعاون مع هيئة المعلومات الحكومية.

وأكد أنّ الصيدليات الخاصة تعد جزءاً لا يتجزأ من مشروع الضمان الصحي وسيكون لها دور أساسي في إنجاح المشروع، اذ ان صرف الادوية في المستقبل سيكون بطريقة الكترونية عن طريق الصيدليات مما سيمكن مستخدمي النظام المرضى من الحصول على الأدوية مباشرة من الصيدليات دون عناء.