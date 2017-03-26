"الاستئناف" تؤيد سجن متهمين 15 سنة وإسقاط جنسيتهما بقضية الانضمام لـ "سرايا المختار"

2017-03-26 - 12:16 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن مستأنفين لمدة 15 سنة وإسقاط جنسيتهما.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية، أدانت 3 متهمين بالانضمام إلى جماعة "سرايا المختار"، وتلقي تمويل منها لتنفيذ عمليات إرهابية في البحرين، واستهداف رجال الأمن. وحكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات على المتهم الأول وبالسجن 15 سنة على كل من الثاني والثالث، وبتغريم المتهم الثاني مبلغ 200 ألف دينار، وأمرت بإسقاط الجنسية عنهم جميعاً، وبمصادرة المضبوطات.