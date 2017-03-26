النيابة تعلن القبض على 14 متهماً ينتمون لسرايا الأشتر وتتهمهم بتفجير باص تابع للداخلية

2017-03-26 - 1:45 م

مرآة البحرين: صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي أن نيابة الجرائم الإرهابية قد بادرت التحقيق في واقعة أحداث تفجير باص تابع لقوات الأمن بتاريخ 26 فبراير2017، وندبت المختصين للكشف على مكان الواقعة ورفع الآثار وفحصها وما قد يفيد التحقيق.

وبناءاً على طلب النيابة بإجراء تحريات الشرطة بشأن ظروف وملابسات الواقعة ومرتكبيها فقد أسفرت جهود البحث والتحري وتوصلت إلى تحديد هوية أشخاص مقترفي الجريمة، ودلت التحريات إلى قيام بعض قيادات ما يسمى سرايا الاشتر الإرهابي والهاربين والمتواجدين خارج مملكة البحرين لمواصلة نشاط ومخططات التنظيم الإرهابي داخل مملكة البحرين من خلال التجنيد مجموعات إرهابية بمملكة البحرين وتشكل كل منها خلايا إرهابية منفصلة تعمل تحت إشراف وتوجيه دعم قيادي التنظيم في الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر وذلك بالعمل على إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر ومنع وعرقلة السلطات العامة من ممارسة اعمالها.

كما دلت التحريات إلى تجنيد عدد من العناصر داخل البحرين لتشكيل خلية إرهابية جديدة بالبلاد وتأهيلهم وتدريبهم عسكرياً بإيران والعراق على استخدام الأسلحة وكيفية تصنيع المتفجرات وكيفية رصد تحركات مركبات قوات الأمن وشخصيات قيادية وأماكن حيوية بمملكة البحرين وإعداد المخازن والمستودعات بمختلف مناطق البحرين لإخفاء الأسلحة والمتفجرات التي سيتم تهريبها من خارج البلاد إلى البحرين لاستخدامها في مخططات التنظيم الإرهابي وذلك حتى يكون أعضاء تلك الخلية لديهم الخبرات والقدرات الكافية على تنفيذ مخططات التنظيم الرامي إلى استهداف العديد من الشخصيات القيادية والأمنية بالمملكة واستهداف القوات الأمنية ومركباتها واستهداف العديد من المواقع التابعة لجهات أجنبية بالبلاد، وإحداث تفجيرات في العديد من المناطق بغرض إشاعة الفوضى والذعر بين الأشخاص ومنع القوات الأمنية من ممارسة أعمالها، وقد أمدوا تلك العناصر بالمواد والعبوات المتفجرة والأسلحة والأموال اللازمة لتنفيذ جرائمهم الإرهابية.

هذا وقد تم ضبط عدد (14) متهم من أعضاء الجماعة الإرهابية المرتكبة للواقعة وتم تفتيش أماكن سكنهم وأماكن يتخذونها لإخفاء أدوات ومواد تستخدم في ارتكاب جرائمهم وتم ضبط مواد تدخل في صناعة العبوات المتفجرة.

وقد قامت النيابة العامة باستجواب المتهمين في ظل الضمانات التي قررها القانون ووجهت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخيرة وتمويل جماعة إرهابية، وأمرت بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق كما أمرت بإجراء التحريات التكميلية واستعجال التقارير الفنية.