قوى التيار الديمقراطي تطالب بتحقيق شفاف في مقتل الشهيد مصطفى حمدان
2017-03-26 - 5:16 م
مرآة البحرين: طالبت قوى التيار الوطني الديمقراطي في بتحقيق شفاف وعادل بشأن مقتل الشهيد مصطفى حمدان (18 عاما) الذي أصيب برصاصة في الرأس خلال هجوم قوات مدنية على الدراز (26 يناير/ كانون الثاني 2017).
ولفتت القوى (وعد، المنبر التقدمي والتجمع القومي) إلى أن منطقة الدراز كانت ولا تزال محاصرة من قبل أجهزة الأمن ولا يمكن لأحد الدخول منها وإليها إلا عبر منافذ محددة وإجراءات أمنية صارمة.
كما طالبت بالكشف عن هوية وطبيعة العناصر الملثمة الذين أطلقوا الرصاص الحي في منطقة سقوط الشاب مصطفى حمدان، وفق روايات الأهالي، وما كشف عنه شريط الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم من أطلق الرصاص الحي للعدالة.
وأكدت قوى التيار الديمقراطي على ثوابتها الوطنية بحق كافة فئات وشرائح الشعب البحريني في العيش بأمان وحرية وعدالة، وعلى مشروعية النضال السلمي لشعب البحرين ومطالبه العادلة والمشروعة في دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تتحقق فيها العدالة للجميع دون تمييز وتصان فيها حقوق الانسان والحريات التي يحميها القضاء العادل المستقل.
وشددت القوى على أن الحل الأمني لم ولن يقود بلادنا للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات، بل إن طريق الحل يكمن في تحقيق الانفراج الأمني والسياسي وبدء حوار وطني جاد وحقيقي يفضي لتحقيق نتائج وتوافقات وطنية.
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