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الحبس 4 أشهر لطفل بحريني يقضي والده حكما بالسجن 15 عاما
2017-03-26 - 5:33 م
مرآة البحرين: قضت محكمة بحرينية بالحبس 4 أشهر بحق الطفل حسين مرهون (16 عاما) بعد أن وجهت له النيابة العامة تهما بالتجمهر.
وكانت قوات مدنية قد اعتقلت مرهون من منزل جدته فجر 20 فبراير/ شباط 2017.
يقضي هاني مرهون والد الطفل حسين عقوبة بالسجن 15 عاما وإسقاط جنسيته.
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