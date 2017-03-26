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الحبس 4 أشهر لطفل بحريني يقضي والده حكما بالسجن 15 عاما

2017-03-26 - 5:33 م

مرآة البحرين: قضت محكمة بحرينية بالحبس 4 أشهر بحق الطفل حسين مرهون (16 عاما) بعد أن وجهت له النيابة العامة تهما بالتجمهر.

وكانت قوات مدنية قد اعتقلت مرهون من منزل جدته فجر 20 فبراير/ شباط 2017.

يقضي هاني مرهون والد الطفل حسين عقوبة بالسجن 15 عاما وإسقاط جنسيته.    

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