وزير الديوان الملكي يستقبل الذراع الديني لتنظيم الإخوان في البحرين

2017-03-26 - 5:51 م

مرآة البحرين: استقبل وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة الأحد (26 مارس/ آذار 2017) مجلس ادارة جمعية الاصلاح برئاسة عبداللطيف الشيخ وذلك بمناسبة تشكيل مجلس إدارة الجمعية الجديد.

وتعتبر جمعية الإصلاح الذراع الدينية لتنظيم الإخوان المسلمين في البحرين، الذي يمثله سياسيا جمعية المنبر الإسلامي.

وزير الديوان رحب بمجلس الإدارة الجديد ونقل لهم تهنئة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فيما أعرب عبداللطيف الشيخ (نائب سابق عن التنظيم) عن شكره لدعم الملك.