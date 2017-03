النيابة العامة تقول إنها كلفت الشرطة بإجراء تحقيق في قضية مصطفى حمدان

صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن نيابة الجرائم الإرهابية قد تلقت إخطار في واقعة تعرض احد الأشخاص لإصابات بأماكن متفرقة من جسمه وإصابة في رأسه حيث تم إدخاله على أثرها إلى مستشفى السلمانية الطبي مما أدى إلى وفاته بتاريخ 24/03/2017 . وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من مركز شرطة البديع بتاريخ 26/1/2017 في الساعة الخامسة فجراً مفاده بأنه تم جلب شخص إلى مستشفى السلمانية الطبي وأنه يعاني من إصابة بليغة في الرأس وبسؤال والدته والتي قررت بأنها شاهدت إبنها ملقى على باب المنزل في منطقة كرباباد وقامت بنقله إلى مستشفى السلمانية برفقة أحد الأشخاص . و على اثر ذلك انتقلت نيابة الجرائم الإرهابية إلى مستشفى السلمانية الطبي حيث تبين وجود الشخص المصاب في غرفه العمليات وبالاطلاع على التقرير الطبي لتشخيص حالته والأشعة وقرر طبيب الطوارئ الذي قرر بان المصاب تعرض لكسر في الجمجمة من جراء جسم صلب ونزيف بالمخ و وجود كسر بالأنف وإطراف العين كما تبين وجود قطع معدنية في إنحاء متفرقة من جسمه، كما تم إخطار النيابة العامة بوفاة المصاب بتاريخ 24/03/2017. وعليه قامت نيابة الجرائم الإرهابية بندب الطبيب الشرعي لمعاينة المتوفى وتكليف الشرطة لإجراء البحث والتحري.

A post shared by Bahrain Public Prosecution (@bppbahrain) on Mar 26, 2017 at 7:44am PDT