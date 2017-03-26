تلفزيون البحرين يبث اعترافات لمتهمين بالتخطيط لاستهداف جنود أمريكيين وتفجير حافلة شرطة

2017-03-26 - 10:56 م

مرآة البحرين: زعمت وزارة الداخلية البحرينية الأحد (26 مارس/ آذار 2017) أنها أحبطت مخططا لاستهداف جنود أمريكيين يعملون في البحرية الأمريكية في البحرين.

وقال البيان، الذي أذاعه التلفزيون الرسمي، أن خلية مكونة من 14 بحرينيا تلقت تدريبات في الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله العراق، درست تحركات الجنود من مطار البحرين إلى القاعدة الأمريكية في الجفير.

وبث التلفزيون اعترافات لأشخاص قالوا إنهم على علاقة بالسيد مرتضى السندي، الذي وضعته الخارجية الأمريكية 17 مارس/ آذار الجاري على قائمة الإرهاب.

ونشرت الداخلية على موقعها على الإنترنت بيانا كاملا بشأن القبض على المجموعة، لكنه خلا من الإشارة لاستهداف الجنود الأمريكيين، وقال البيان إن المقبوض عليهم استهدفوا حافلة تقل شرطة 26 فبراير/ شباط الماضي بالقرب من جو.

وتعلن البحرين على نحو مستمر عن تفكيك خلايا إرهابية، تستند فيها لاعترافات المتهمين تحت التعذيب.

وأفاد معتقلون في خلايا مماثلة أمام المحكمة بتعرضهم للتعذيب إلا أن المحاكم ترفض الأخذ بإفاداتهم.