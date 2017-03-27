2017-03-27 - 12:59 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة أنباء البحرين أن السلطات البحرينية قالت يوم الأحد إنها ألقت القبض على "خلية إرهابية" مرتبطة بإيران يشتبه في ضلوعها في هجوم بقنبلة على حافلة للشرطة في فبراير/شباط وتآمرها لاغتيال مسؤولين كبار.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الداخلية أن الخلية التي تضم 14 عضوا كانت تعمل تحت إشراف مباشر من بحرينيين اثنين يعيشان في إيران صنفت الولايات المتحدة أحدهما في الآونة الأخيرة بوصفه "إرهابيا عالميا".

وتصاعدت التوترات في البحرين منذ العام الماضي بعد أن كثفت السلطات حملة أمنية ضد المعارضة وحظرت جمعية الوفاق الوطني المعارضة واعتقلت ناشطا بارزا ومنتقدا للحكومة وأسقطت الجنسية عن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن ستة من المقبوض عليهم تلقوا تدريبا عسكريا في معسكرات تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني بينما تدرب خمسة على يد كتائب حزب الله العراقي وتدرب ثلاثة في البحرين.

وذكر البيان "كشفت التحريات عن تورط المقبوض عليهم في ارتكاب جرائم إرهابية ومن بينها التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للشرطة بتاريخ 26 فبراير 2017 على شارع الدرة باتجاه الجنوب، ونتج عنه إصابة خمسة من رجال الأمن، فضلا عن شروعهم في تنفيذ جرائم إرهابية أخرى."

وأضاف أنه تم ضبط أسلحة ومتفجرات محلية الصنع وأجهزة اتصالات بمنازل المقبوض عليهم.

وقال البيان "أثبتت التحريات أن هذه المجموعة الإرهابية، تعمل تحت إشراف مباشر من حيث التمويل والتخطيط والتنفيذ من جانب الإرهابيين: المدعو مرتضى مجيد السندي والمدعو قاسم عبدالله علي، الهاربين والموجودين في إيران."

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت البحرين إنها كشفت عن تنظيم متشدد يضم 54 عضوا وله صلات بإيران يشتبه في ضلوعه في هجمات على قوات الأمن منها تدبير هجوم على سجن في يناير/كانون الثاني وإنها ضبطت أسلحة رشاشة.

وتتهم البحرين بشكل متكرر إيران بالوقوف وراء هجمات بقنابل استهدفت أجهزة الأمن وتأجيج احتجاجات شيعية في البلاد. وتنفي إيران التدخل في شؤون البحرين على الرغم من اعترافها بمساندة جماعات معارضة تسعى للحصول على مزيد من الحقوق للشيعة في البحرين.

وقاد الشيعة احتجاجات الربيع العربي في البحرين في 2011 إلا أن الحكومة أخمدتها بمساعدة السعودية.

ويقبع آلاف في البحرين ذات الأغلبية الشيعية في السجون بتهم تتراوح من المشاركة في مظاهرات مناهضة للحكومة إلى المشاركة في هجمات مسلحة على قوات الأمن.