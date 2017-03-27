سجن الحوض الجاف يمنع إدخال الملابس للمعتقلين ويجبرهم على الشراء من السجن بأسعار خيالية

2017-03-27 - 1:07 م

مرآة البحرين (خاص): واصلت إدارة سجن الحوض الجاف في الحد، إجراءاتها في التضييق على المعتقلين وعوائلهم، وآخرها منع عوائل المعتقلين من جلب الملابس لأبنائهم المعتقلين على ذمة قضايا سياسية.

وقالت عائلة أحد المعتقلين أنها في زياراتها الأخيرة لأبنائها، علمت أن إدخال الملابس للمعتقلين ممنوع بقرار من إدارة السجن، فيما قال أحد المعتقلين أنهم مجبورون لشراء حاجياتهم من داخل السجن، وأن الأسعار هناك مبالغ فيها وأقرب إلى الخيالية، موضحاً أن شراء الحذاء العادي المصنوع من البلاستيك، يكلف المعتقل 7 دنانير.

وتضيق وزارة الداخلية على المعتقلين في سجن الحوض الجاف وسجن جو المركزي، وعلى عوائلهم، من خلال اتخاذ إجراءات مثل وضع الحاجز الزجاجي بين المعتقلين وذويهم في الزيارات الأسبوعية، تقليص مدة الزيارة من ساعة إلى نصف ساعة فقط، وفصل الأشقاء المعتقلين عن بعضهم البعض في الزيارات الأسبوعية، ما يزيد من معاناة العوائل التي تضطر للذهاب أكثر من مرة أسبوعيا للقاء أبنائها.