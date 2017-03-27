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صور: مجلس حسيني على روح الشهيد مصطفى حمدان في ساحة الاعتصام بالدراز
2017-03-27 - 1:18 م
مرآة البحرين: أقام المعتصمون عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، مجلساً حسينياً، لتأبين الشهيد مصطفى حمدان، الذي استشهد إثر إصابته برصاص حي خلال تواجده عند منزل قاسم، خلال هجوم قوات الأمن على المعتصمين.
وحضر (الأحد 26 مارس/آذار 2017) الآلاف من المعتصمين وأهالي بلدة الدراز المحاصرة، المجلس الحسيني الذي أقيم على روح الشهيد حمدان، مؤكدين على الدفاع عن آية الله قاسم بالأرواح، وعدم السماح للسلطات بالتعدي عليه.
ومنذ يونيو/حزيران 2016، يعتصم الآلاف عند منزل آية الله قاسم، احتجاجاً على إسقاط جنسيته، فيما أقدمت السلطات على فرض حصار أمني خانق على البلدة، على خلفية الاعتصام الذي فشلت السلطات في فضه على الرغم من الهجوم المتكرر على المعتصمين هناك.
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