إيران تصف مزاعم البحرين الأخيرة بالواهية والملفقة
2017-03-27 - 1:32 م
مرآة البحرين: رفض الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي مزاعم جديدة للمسؤولين البحرينيين، بعلاقة معتقلين بحرينيين بإيران كانوا قد اتهموا بتأسيس تنظيم إرهابي.
ووصف قاسمي مزاعم السلطات البحرينية بـ "المزاعم التي لا أساس لها من الصحة بتاتاً"، مضيفاً "إن مايثير الدهشة هو أن المسؤولين البحرينيين يكررون بين فترة وأخري مثل هذه المزاعم الواهية والملفقة ويصرون علي توجيه مثل هذه التهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وتابع "على المسؤولين البحرينيين أن يصبوا كل جهودهم من أجل وضع حد لقمع واعتقال علماء الدين والعمل من أجل منح الشعب حقه في حرية التعبير بدلا من اللجوء إلى إسقاط التهم والتهرب من المسؤولية واعتماد هذه الأساليب الخاوية والمكررة".
وختم بهرام قاسمي تصريحخ بدعوة حكومة البحرين إلى "مراعاة مبدأ حسن الجوار مع جارتها الشمالية والكف عن مثل هذه الاتهامات الواهية والعمل علي حل مشاكلها بذكاء وحكمة وتدبير".
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